اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:34 م
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمى تسور" المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام.


وأضافت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحى فى الفخذ والركبة، وتم نقلهما الى أحد المراكز الطبية فى البلدة لتلقى العلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

 

 


الضفة الغربية

القدس

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



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