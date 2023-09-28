إزالة 6 تعديات ومخالفات بناء بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، على إزالة 6 حالات من التعديات ومخالفات البناء، بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح، نواب رئيس المدينة وبالتنسيق مع اللواء محمد فتحى حكمدار المحلة وسمنود، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية ، تضمنت الأعمال ازالة 3 تعديات على الأرض الزراعية ،بالوحدة المحلية لمحلة أبو على، عبارة عن أعمدة حديدية مثبت عليها صاج ومثبتة على قواعد خرسانية ،بمساحة 1 قيراط و 3 سهم و سور بالبلوك على مساحة 16 سهم ،و سمل خرسانى بسور على مساحة 2 سهم ،و حالة واحدة بقرية الحوامدية الجديدة بمحلة حسن ،عبارة عن سور حول قطعة أرض بمساحة 2 قيراط

كما تضمنت الأعمال إيقاف مخالفات البناء ،بفك شدات خشبية لدور أول علوى على مساحة 100 متر بكفر العبايدة بالجابرية ،و فك شدة خشبية لدور ثانى علوى بمساحة 130 متر بقرية الجابرية.

أكد رئيس المدينة على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء ،و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات ،و مصادرة مواد البناء ،و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.