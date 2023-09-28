إخماد حريق قش أرز و3 محاضر وإزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملتا مجلسي مدينتي الرياض وكفر الشيخ، من إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر للمخالفين من المزارعين، لحرقهم قش الأرز، إيماء إلى توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بمواجهة والتصدي لحرق قش الارز، والتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

أعلن أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، تحرير 3 محاضر لمزارعين لحرقهم قش الأرز،وتم إخماد الحرائق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من الإدارة الزراعية، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية تجاه المخالفين، مؤكداً على استمرار حملات متابعة حريق قش الارز على الاراضى الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تابع عيسى، إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 860 متر بنطاق قرية ابو مصطفى ومدينة الرياض.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، تم إزالة وفك الشدات الخشبية بقرى دقلت، واسحاقه، والحمراء، وتم وقف الأعمال وإزالة الشدة بالكامل ورفعها، ووجه رئيس المركز والمدينة بالتعامل مع جميع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء ومجابهتها.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، ومحسن عبد اللطيف، وهاني الجميل، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى اسماعيل، رئيس قرية دقلت، ومحمد توفيق، رئيس قرية اسحاقه، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، وحضور الفنيين بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.