أول أيام الدراسة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 29 سبتمبر 2023 إلى الأربعاء 4 أكتوبر 2023، والذي يتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك على النحو التالي:



الجمعة 9 سبتمبر 2023 -يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

-سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



السبت 3 سبتمبر 2023 -شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

-أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الأحد 1 أكتوبر 2023 -أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



الإثنين 2 أكتوبر 2023 -أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق مكن السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 -أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.