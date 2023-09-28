كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وذلك بالتزامن مع استقرار ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر عند 2210 جنيها للجرام، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب بسوق الذهب

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2522 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1895 جنيها.

الجنيه الذهب 17656 جنيها.

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وفق آخر أسعار بالسوق، وفي السياق التالي نرصد أسعار السبائك بدون إضافة رسوم أو مصنعية والتي تختلف حسب الشركات المنتجة.