6 نصائح لمرضى السكر والقلب قبل تناول حلوى المولد

كتبت فاطمة ياسر

بعض النصائح الصحية لتجنب التعرض لأي مشكلات صحية خلال الاحتفال، ومنها: حلويات المولد من عادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ورغم أن حلوى المولد تصنع من المكسرات التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، إلا أن الإسراف في تناولها يعرضك للكثير من المشكلات الصحية، ولذا قدم الدكتور أمجد علي استشاري التغذية في قصرالعيني،

-على مرضى السكر الحذر عند تناولهم لحلوى المولد، لأن الإفراط في تناولها قد يتسبب في تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية وأبرزها غيبوبة أو ارتفاع نسبة السكر، ولذا الحل يكمن في تناول قطعة صغيرة منها ، ينصح مرضى السكر بقياس نسبته قبل وبعد تناول الحلوى مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها منعا لحدوث أى مشاكل.

-على مرضي القلب وارتفاع نسبة الكولسترول توخي الحذر من الإفراط في تناول حلويات المولد، لأنها قد تتسبب في تعرضك للكثير من المشاكل الصحية والمضاعفات، ولذا الحل هو تناول قطعة صغيرة.

-الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه أثناء تناول حلوى المولد، حتى لا تشعر بالعطش، ولتخفيف حدة السكر في الجسم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

-من أهم النصائح التي قدمها استشاري التغذية هي ممارسة التمارين الرياضية يوميا، أو المشي لتجنب زيادة الوزن وحرق الدهون فى الجسم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

-الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة الاخرى، وليس الاعتماد فقط علي حلوي المولد.

-الاهتمام بغسل الأسنان يوميا وخصوصا بعد تناول الحلوى حيث أنها تزيد من تسوس الاسنان والتهابات اللثة.