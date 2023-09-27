اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الوحدة الكورى يدعو كوريا الشمالية للاستجابة لعرض الحوار بشأن الأسر المشتتة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 04:00 م
وزير الوحدة الكورى يدعو كوريا الشمالية للاستجابة لعرض الحوار بشأن الأسر المشتتة زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
أ ش أ

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دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونغ-هو، كوريا الشمالية «بقوة» اليوم الأربعاء، إلى الرد على عرض سول لإجراء محادثات لمناقشة قضية الأسر التي فرقتها الحرب الكورية (1950-1953).
 
ووجه وزير الوحدة الكوري، هذه الدعوة خلال حفل لإحياء ذكرى يوم الأسر المشتتة، وفقا لوكالة ألأنباء الكورية "يونهاب" ، مشيرا إلى أن الكوريتين عقدتا 13 جولة من لقاءات لم الشمل منذ القمة التاريخية في عام 2000، حيث جمعت أكثر من 20 ألف فرد من أفراد الأسر الذين لم ير بعضهم بعضا منذ الحرب.
 
وأشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل الأسر المشتتة، وهي قضية إنسانية ملحة في شبه الجزيرة الكورية، حيث أن معظم أفراد الأسر المشتتة هم في السبعينات والثمانينات من العمر، ويرغبون في رؤية أقاربهم الذين انقطعت الصلة بينهم منذ فترة طويلة قبل وفاتهم ،ومع ذلك، التزمت كوريا الشمالية الصمت بشأن عرض كوريا الجنوبية، وقطعت قنوات الاتصال بين الكوريتين وسط التوترات بشأن برامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية.

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

بيونج يانج

كيم كونج أون



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