وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي موسوعة الثقافة الإسلامية باحتفالية المولد

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هدية وزارة الأوقاف "موسوعة الثقافة الاسلامية" للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الوزارة بالمولد النبوى الشريف.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ احمد تميم المراغي .