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وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي موسوعة الثقافة الإسلامية باحتفالية المولد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:20 ص
وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي موسوعة الثقافة الإسلامية باحتفالية المولد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هدية وزارة الأوقاف "موسوعة الثقافة الاسلامية" للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الوزارة بالمولد النبوى الشريف.
 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة.
 
حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
 
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ احمد تميم المراغي .
 

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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