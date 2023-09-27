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وزير الأوقاف فى احتفالية المولد النبوى: البشرية لم تعرف أكرم من نبينا محمد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:16 ص
وزير الأوقاف فى احتفالية المولد النبوى: البشرية لم تعرف أكرم من نبينا محمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البشرية لم تعرف عبر تاريخها ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسانا أنبل ولا أشرف ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد.
 
 
أضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف، إن نبينا محمد نبى الإنسانية ورسولها، سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أم من حيث للناس كافة، مشيرا إلى أن من أهم علامات حبه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
 

الرئيس السيسي

احتفال وزارة الاوقاف بالمولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي

وزارة الأوقاف

الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوى

الرئيس

الاحتفال بذكرى المولد النبوى

احتفال وزارة الأوقاف

احتفالية وزارة الأوقاف

احتفالات المولد النبوي

احتفال المولد النبوى 2023

المولد النبوي

احتفالات مولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

احتفال بمولد النبي

احتفالية المولد النبوي الشريف

احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

احتفالات المولد النبوي في مصر

احتفال وزارة الاوقاف

احتفال المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

الرئيس السيسي يشهد احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

احتفال بالمولد النبوى

كلمة الرئيس السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

اليوم السابع بلس

مولد النبي

مولد النبى



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