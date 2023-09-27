وثائق تكشف تلقى هانتر بايدن 250 ألف دولار من الصين عقب ترشح والده للرئاسة

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وثائق سرية أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن تلقى أموالا من الصين بأكثر من 250 ألف دولار من شركاء أعمال صينين خلال صيف 2019 عندما اعلن والده الترشح للرئاسة.

قالت مصادر بالكونجرس لشبكة فوكس نيوز أن الحوالة المالية كانت موجهة لمنزل جو بايدن بولاية ديلاوير كعنوان مستفيد من الأموال، فى الوقت الذى يجرى فيه رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر تحقيق فى التعاملات التجارية لعائلة بايدن وتورط الرئيس بايدن المزعوم فى تلك المشاريع.

وكجزء من التحقيق، استدعى كومر السجلات المالية المتعلقة بحساب مصرفى وحصل على سجلات تظهر وجود حوالة مالية مصدرها بكين ومرتبطة بشركاء فى شركة BHR وهى شركة أسهم خاصة، ويعد مشروع يحمل اسم BHR مشتركا بين الشركة الصينية وشركة " Rosemont" التابعة لشركة هانتر بايدن.

وبحسب ما ورد، كان هانتر بايدن عضو فى مجلس إدارة شركة "BHR Partners" وكانت أول حوالة مالية يتم إرسالها إليه، بتاريخ 26 يوليو 2019، بمبلغ 10 الاف دولار دولار من امرأة تدعى وانج شين وهى مدرجة على الموقع الإلكترونى للشركة.

التحويل البنكى الثانى الذى تم إرساله إلى هانتر بايدن، بتاريخ 2 أغسطس 2019، كان بمبلغ 250 ألف دولار من لى شيانج شنج المعروف أيضًا باسم جوناثان لى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وكان المستفيد من الحوالات تحت اسم روبرت هانتر بايدن وعنوانه "1209 Barley Mill Rd" ويلمنجتون فى ديلاوير وهو عنوان الرئيس بايدن بولايته الام.

وحصل كومر ولجنة الرقابة بمجلس النواب على سجلات مصرفية كجزء من تحقيقهما، زاعمين أن عائلة بايدن وشركاءهم التجاريين تلقوا ملايين الدولارات من الأوليجارش فى روسيا وأوكرانيا ورومانيا وكازاخستان خلال إدارة الرئيس باراك أوباما.

ووفقا لفوكس نيوز، لدى لجنة الرقابة بمجلس النواب الذى اطلق بالفعل إشارة البدء فى تحقيقات مساءلة عزل بايدن، سجلات يزعم انها تكشف أنه فى الفترة من 2014 إلى 2019 تلقت عائلة بايدن وشركاؤهم 24 مليون دولار من المدفوعات الأجنبية مقسمة إلى 15 مليون دولار لـ آل بايدن و9 ملايين للشركاء التجاريين.