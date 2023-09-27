اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 01:39 م
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نقيب التمريض: الرئيس السيسي عبر بمصر من الدمار والانفلات الأمنى لبر الأمان

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:40 م
نقيب التمريض: الرئيس السيسي عبر بمصر من الدمار والانفلات الأمنى لبر الأمان الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة و مديري الادارات الصحية والتمريضية.
 
 يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، ودعم النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.
 
وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استلم مصر وكانت تعانى من الدمار وعدم الأمان والانفلات الأمنى والإرهاب وعبر بها لبر الأمان.
 
وأكدت على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة جميع أعضاء التمريض بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، حيث أن أنظار العالم تتوجه إلى مصر فى ذلك الحدث الديموقراطى لبيان مدى مشاركة المصريين فى تلك الانتخابات.
 
وطالبت الدكتورة كوثر محمود، كافة أعضاء التمريض بالحرص الشديد على تقديم الخدمات الصحية للمريض على أعلى درجة من الكفاءة والتى تصب فى صالح المنظومة الصحية، لافته إلى أن أضعف لحظات المريض المصرى وهو على سرير المرض
 
وأشادت نقيب التمريض بدور التمريض البارز على مدار السنوات السابقة، لافته إلى أنه تم تكريم 450 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى محافظة الغربية، بالإضافة إلى أسر شهداء التمريض وتكريم المعاشات، وكذلك أوائل طلبة التمريض علي مستوي المحافظة.
 
ومن جانبه أشاد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالدور المتميز الذى يقدمه أفراد التمريض فى كافة المنشأت الطبية.
 
وبدوره استعرض الدكتور تامر مدكور مدير فرع الغربية للتأمين الصحى، دور الأطقم التمريضية العظيم والبارز في مواجهة الجوائح والازمات الصحية.
 
وفى ختام الإحتفالية، أهدت الدكتور كوثر محمد نقيب عام التمريض درع التمريض للدكتور تامر مدكور وذلك تقديرًا لدوره الداعم لأفراد التمريض بفرع الغربية، كما أهدت الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية درع النقابة لدعمه المستمر لأطقم التمريض، كما تقدمت بالشكر والتقدير للسيدة نادية أنور رئيس النقابة الفرعية بالغربية علي مجهوداتها الملحوظه لدعم افراد هيئه التمريض بمحافظة الغربية.
 

نقيب التمريض

كوثر محمود

الانتخابات الرئاسية



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