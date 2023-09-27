اليوم السابع
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نقابة محامى شمال القاهرة تكرم الزميل محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:57 م
نقابة محامى شمال القاهرة تكرم الزميل محمد السيد الشاذلى جانب من التكريم
كتب محسن بديوى

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كرمت نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين، اليوم الأربعاء، الزميل محمد السيد الشاذلى مسؤول ملف النقابات بجريدة اليوم السابع، لتميزه فى تغطيته لملف النقابات.
 
وسلم درع التكريم للزميل محمد السيد، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة.
 
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، تحت عنوان ليلة مصرية في حب الرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف.
 
وأكد نقيب محامي شمال القاهرة  أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، محطة للتزود من هدى الله ومنهج الرسول الأعظم والتأسي به وتكريس مبادئه وأخلاقه والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام  ويأتي احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي أعز الله بها العرب والمسلمين، وأيدهم فيها بنصر من عنده، وأعاد إليهم أرضهم وديارهم، بعد أن كبدوا المعتدين ما لم يكن يخطر لهم على بال ولا خيال من خسائر فادحة في الأرواح والسلاح والعدة والعتاد.
 
وأضاف محى أن من دواعي سروره بتلك الذكري أن منظمي والداعين للندوة هم محامين مصريين مسيحيين وهذا امر لن تجده سوي في مصر الحبيبة من حيث  التعارف والتآلف والتعاون على البر والتقوى لتحقيق رفعة الانسان وسعادته في الدنيا والاخرة وتحقيق الأمن والطمأنينة لكل الشعوب والعمل على احترام حرية الانسان في اختيار دينه والشعائر التعبدية لكل منهم وتحقيق التكافل بين أبناء الدولة الواحدة.
 
شارك فى الاحتفالية، الدكتور صبري عبدالرؤف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حمدالله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور القس الأب رفيق جريش، ومجلس كنائس مصر مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة .
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