نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير مداخل ومخارج منطقة شق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات، بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة، والعميد ماجد رئيس الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، ومدير المتابعة الميدانية ومدير الاشغالات ومشرفى المربعات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية.

وأشارت إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي طرة، حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات من مدخل شق الثعبان لسرعة انهاء أعمال التطوير، وتركيب الأرصفة والبلدورات وأعمال التجميل والتشجير والتي يتم إنجازها حاليا .