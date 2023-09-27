نائب محافظ الجيزة يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات ومدرسة النصر ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة أبوالنمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

والتقى النائب بعدد كبير من المعلمين، مؤكدا لهم بحرص الدولة علي الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية 2030.

وتفقد النائب أعمال تطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس والسيد عاشور مدير عام الأدارة التعليمية بأبو النمرس وأمل حنفي وكيل الأدارة التعليمية بأبو النمرس ومسؤلي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.