ميلونى تدعو الدول الأوروبية إلى العمل المشترك لمواجهة أزمة المهاجرين

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى إن الدول التسع فى جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط بحاجة إلى العمل على موقف مشترك ومتماسك لجعل الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين أكثر فعالية، وفقا لما صرحت به مصادر دبلوماسية إيطالية.

جاء ذلك فى رسالة بعثتها ميلونى إلى هذه الدول قبل القمة المقررة فى مالطا يوم الجمعة المقبل، وفقا لما أوردته وكالة انباء "أنسا" الإيطالية.



وأكدت ميلونى ضرورة الإصرار على التنفيذ السريع للنهج الشامل للهجرة المتفق عليه فى الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبى فى بروكسل فى فبراير الماضي، وذلك عندما أقر المجلس بأن الهجرة قضية أوروبية تتطلب حلا أوروبيا، ووافق على التركيز على زيادة العمل الخارجي، والسيطرة الفعالة على الحدود الخارجي، والجوانب الداخلية لإدارة الهجرة.



وأشارت رسالة ميلونى أيضا إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بين الاتحاد الأوروبى وتونس بشأن إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية من تونس مقابل الدعم المالي.



وأرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية هذه الرسالة إلى الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط وهى كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، كما بعثتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.