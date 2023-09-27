مقدم احتفالية أوائل الخريجين: تشرفت بتكريم الرئيس السيسي والدولة تدعم الشباب

كتب محمد صبحى

قال محمد سيد حسين محمد، أول قطاعات الإعلام على مستوى جامعات مصر وخريج كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، ومقدم احتفالية تكريم أوائل الخريجين أمام الرئيس السيسى، إنه تم إبلاغه باعتباره ضمن أوائل الخريجين لحضور احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، وبعد أسبوع تم إخطاره بأنه أول كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، ثم اختياره أول كليات القطاع على مستوى جامعات الجمهورية.

وأضاف محمد سيد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه قبل الاحتفالية بـ 48 ساعة تم اختياره لتقديم الحفل كونه يجمع بين المجال الأكاديمى والعملى، متابعا" دخلت ضمن الفريق وتم تدريبنا بحضور الشركة المتحدة وهى شركة عظيمة منحتنا الثقة فى التقديم.

وتابع أول خريجى قطاع الإعلام على مستوى الجمهورية، أن الحدث الأعظم فى الفعالية هو أنه لا يوجد فجوة بين الرئيس والشعب وتعامل بين الاب والأولاد ولا يوجد فارق بين القيادات والشعب والأول كنا نسمع الرئيس يشهد تخريج دفعات من الكليات العسكرية وأصبح هناك اهتمام بالكليات الجامعية، موضحا أن التكريم من الرئيس شرف وفخر، واحتفالنا ليس بالتكريم والدرع ولكن بالحدث الأكبر هو مشاركة الرئيس فى يوم تفوق جامعات مصر.

واستطرد ، خاطبت الرئيس خلال التكريم متمنيا مقابلته مرة أخرى، وكان رد الرئيس "هتشوفنى كتير جدا يامحمد" وهو ما اعتبرتها رسالة بأن الرئيس مع الشباب والمتفوقين.

ووجه الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور عبد العزيز السيد عميد اعلام والدكتورة انجى أبو العز وكيل كلية الاعلام جامعة بنى سويف للدراسات العليا والدكتورة رشا عادل لاهتمامهم بالطلاب من الالتحاق بالكلية وحتى التخرج وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.