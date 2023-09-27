مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين فى تصادم ملاكى بجرار بصحراوى إسنا

الأقصر - أحمد مرعى

شهد الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعى على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، وتم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعى على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، مما أسفر عن مصرع كل من "محمد فتحي 43 سنة - أبو القاسم زكي 40 سنة"، وإصابة كل من "عبد الله محمد 20 سنة - حمد على 57 سنة"، وتم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيما شهدت منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة خلال اللهو في نهر النيل برفقه أصدقاؤه، وجاري البحث عنه من قبل رجال المسطحات المائية بالمحافظة والأهالي.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة ويدعي "عبد الرحمن. أ" داخل نهر النيل بمدخل المدينة، وانطلق الأهالي في البحث عنه بمشاركة رجال شرطة المسطحات المائية والانقاذ النهري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.