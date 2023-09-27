اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:34 م
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مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بطريق دسوق بالبحيرة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:37 م
مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بطريق دسوق بالبحيرة أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب إثنين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة 
 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين مصرع  س .م .ع 45سنة  وإصابة شخصين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى  وأخرى  ميكروباص بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية بنى هلال  التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية .
 
 
يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت  إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .
 
 
وتم  نقل المصابين إلى مستشفى ادكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 
 
 

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