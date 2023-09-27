مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بطريق دسوق بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب إثنين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى وميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع س .م .ع 45سنة وإصابة شخصين أخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق دمنهور - دسوق بالقرب من قرية بنى هلال التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية .

يذكر ان محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.