مستشار الرئيس الأوكرانى الأسبق: كييف فى طريقها للاستسلام

وقال سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "إذا توقف تمويل للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

ووفقا لسوسكين، فإن مثل هذا السيناريو ممكن تماما، لأن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.

وأشار سوسكين إلى أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.

وقال: "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".

وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لعدة أسابيع أخرى، وقد تتأثر المساعدة الإضافية دون قرار من الكونجرس.