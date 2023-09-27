وأضاف إيهور ــ خلال مؤتمر صحفي في نيويورك - وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية الثلاثاء - إنه سيكون لزيارة الرئيس زيلينسكي تأثير إيجابي على التمويل المستقبلي لأوكرانيا.. لدينا بالفعل مثال إيجابي من العام الماضي، عندما قام رئيس أوكرانيا بزيارة مفاجئة، وبعد ذلك كان التصويت على (المساعدات) إيجابيا ويمكننا القول إن هذا العام، الذي لا يقل صعوبة بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة والعالم، سيكون إيجابيا".

وخلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، أتيحت الفرصة لرئيس أوكرانيا للتحدث شخصيا مع قيادة الكونجرس ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان من كلا الحزبين حول الأسلحة والمخصصات المالية المناسبة والدعم السياسي من الولايات المتحدة والضمانات الأمنية.

جدير بالذكر أن زيلينسكي زار الولايات المتحدة في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري ووقعت أوكرانيا والولايات المتحدة مذكرات تعاون في قطاع الدفاع والصناعة.