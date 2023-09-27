مدير تعليم القليوبية تجتمع بمديرى الإدارات للتأكد من إنهاء استعدادات الدراسة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بالديوان بمديرى الإدارات التعليمية ومسئولي الأمن بجميع الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه خلال الاجتماع رحبت وكيلة الوزارة بجميع القيادات التعليمية وقدمت التهنئة لهم بالعام الدراسي الجديد، وشكرت الجميع عن المجهود المتميز والعظيم خلال الفترة السابقة، ثم ناقشت الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما وجهت مديرى الإدارات ومسئولي الأمن بالتأكيد على سلامة المباني التعليمية، ومتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس، وتنظيم الحضور والانصراف لجميع الطلاب والتأكيد علي مسئولي الأمن بالمدارس بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي يتم زيارتها.

وأكدت خلال الاجتماع، علي ضرورة التأكيد علي الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس والتأكيد علي نظافة المدارس من الداخل (أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار)، ومتابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وكذلك التأكد من عدم وجود رواكد فوق أسطح المدارس أو خلف الأسوار وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانته، موجه بتنظيم قوافل للمتابعة اليومية للمدارس وكتابة تقارير للمتابعة لإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين وإبراز العناصر المتميزة بالمدارس و علاج أية عوائق تعوق سير العملية التعليمية فوز حدوثها.

كما شددت، على مديرى الإدارات ضرورة التواصل والتنسيق الكامل مع الأمن؛ لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت، بضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف وتجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة، كما نبهت الجميع حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بلوحة الإعلانات بالمدرسة بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميا أثناء الدخول، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة.

وفي نهاية الاجتماع، نبهت علي ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والمستمرة للمدارس وعمل اجتماعات دورية لمديري المدارس في كافة المراحل التعليمية.