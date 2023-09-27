اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 08:52 م
محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 جانب من الحضور
كفر الشيخ - محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بدفع العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة، والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، والاستفادة بالاعتمادات المخصصة بكل مدينة لرفع مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بدعم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكبارى المدرجة بالخطة بعدد 5 كبارى، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

كما وجه بالانتهاء من تطوير عدد من المبانى الحكومية خاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه بتنفيذ جميع برامج وبنود الخطة الاستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يوما للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.


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