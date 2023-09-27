محافظ بورسعيد يبحث استعدادات استقبال فصل الشتاء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعاً، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء للتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، عبد العظيم رمضان، ومديري الإدارات، ورؤساء الأحياء، والإنقاذ والطوارئ، الحماية المدنية، المرور، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد علي ضرورة الاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، وإقامة مصارف لمياه الأمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء القادم ومواجهة أى تغييرات فى الأحوال الجوية .

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعدادات القصوى، ورفع كفاءة محطات رفع الصرف الصحي ومحطات رفع المياه والكهرباء للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف العمل من الآن لمواجهة آثار الأمطار وعمل خطة موسعة فى كافة الأحياء للوقوف على كفاءة الشوارع وتطهير البالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة ورفع المناسيب وتوفير أماكن لتصريف مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة معدات الأحياء لاستخدامها فى أعمال رفع وسحب المياه من الشوارع، بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

كما وجه "المحافظ" علي جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق والعمل المكثف ووضع خطة زمنية لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات التى قد تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة هذا العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكواهم في نطاق كل حي.