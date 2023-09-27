محافظ بنى سويف يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفال الذي نظمته المحافظة"مساء اليوم" بالتعاون مع الأوقاف ،بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ،بمسجد عمر بن عبد العزيز ،بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الشيخ محمد سعيد يوسف _المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني بالأزهر ،،ومن مجلس إدارة المسجد: المستشار أحمد عباس، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.
وتقدم المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالتهنئة لأهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ،داعياً المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير ، وأن يحفظ مصرنا ، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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