محافظ بنى سويف يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الاحتفال الذي نظمته المحافظة"مساء اليوم" بالتعاون مع الأوقاف ،بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ،بمسجد عمر بن عبد العزيز ،بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الشيخ محمد سعيد يوسف _المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني بالأزهر ،،ومن مجلس إدارة المسجد: المستشار أحمد عباس، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ،وكلمة لوكيل الوزارة، تحدث خلالها حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة ،والدروس المستفادة من تلك المناسبة الكريمة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم ،ومؤكداً على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ،ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية للشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

وتقدم المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالتهنئة لأهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ،داعياً المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير ، وأن يحفظ مصرنا ، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.