محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المدن لاستقبال فصل الشتاء.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة حيث تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

تابع "مختار"، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياة ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة اعمال الكهرباء.

وأوضح أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه تم متابعة تنفيذ محاكاه على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى حيث تم إغراق أحد الشوارع الرئيسية بعزبة صقر بالمدينه بالمياه، وخلال دقائق تم التحرك للموقع بكافة المعدات وتم إغلاق الشارع بالعلامات الإرشادية، وتم التعامل والسيطرة على الحدث بشفط المياه وإعادة الشارع إلى طبيعته قبل الإغراق، خلال عشر دقائق بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء، وشارك فى المناورة نواب رئيس المركز ومسئولي الحمله الميكانيكية والاشغالات والمخلفات الصلبة والمتابعة الميدانيه والمهندسين والفنيين والعمال من شركة المياه الصرف الصحى وشركة الكهرباء والإدارة الصحية وإدارة الأزمات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف، وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادا لمواجهه مخاطر الطقس، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات..