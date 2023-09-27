محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات).
وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية ، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين
وخلال الإحتفال قدم اللواء أشرف عطية، الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والإجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية ، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين مطالباً منهم مواصلة الجهود لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.
كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
مشيداً بدور الأزهر الشريف الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد ، بجانب دوره الإجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل " لتسكنوا إليها ، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والإجتماعية ، والجدير بالذكر بأن فعاليات الإحتفال تضمنت السلام الجمهورى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقديم فقرة للإنشاد الدينى.
وقد اختتمت الفعاليات، بقيام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل بإجمالى 40 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى تبادل الدورع وإلتقاط الصور التذكارية والجماعية.
من ناحية أخري، كانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وقيادات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية.
وقد شملت الجولة التفقدية المرور على عدد من المدارس من بينها مجمع مدارس عبد المحسن طاهر رزق .
وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق بين كافة عناصر العملية التعليمة لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى مختلف الملاحظات التى يتم رصدها، مؤكده على الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد .
كما تابعت نائب محافظ أسوان، وصول الكتب المدرسية وطرق تخزينها بشكل آمن ، ليتم البدء فى توزيعها على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فور بدء العام الدراسى.
على جانب أخر، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة.
حضر الإجتماع، أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية، ورؤساء المراكز والمدن.
وعقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة ، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمى.
وأكد على أنهم حريصون على التوسع فى إنشاء المنشآت الفندقية للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، ونعمل دائماً لجذب الفرص الإستثمارية فى المجال السياحى، وخاصة فى مدينتى أسوان وأبو سمبل السياحية، وهو الذى يتواكب مع ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية على مستوى الوطن العربى لعام 2024 ، بعد إستيفاء وتحقيق كافة المعايير والإشتراطات المرجعية التى إعتمدتها المنظمة العربية للسياحة .
وأوضح أشرف عطية بأن إستراتيجية محافظة أسوان للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق إستدامة النشاط السياحى والأثرى وزيادة فاعلية أثارهما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى ، وتطوير البنيه التحتية.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى فى إحتفالية أسبوع الصعيد عام 2021 ، وجارى العمل فى المرحلة الثانية بباقى المدن السياحية، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحى للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءاً من سائقى الحنطور، وإنتهاءاً بالمرشد السياحى، والتعاون التام مع وزارة السياحة والأثار لفتح مقاصد سياحية وأثرية جديدة ، ومنشآت فندقية صديقة للبيئة ، والتوسع لنشر ثقافة الزراعات العضوية ، وشهد الإجتماع عرض الإنجازات المباشرة والغير مباشرة بقطاع السياحة ، وكذا مشروع التطوير والتجميل الشامل ، والهوية البصرية ، والفرص الإستثمارية السياحية ، والخطة الإستراتيجية للمحافظة 2020/2025 ، والتى تنبثق من الخطة الإستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 ، مع مناقشة الربط السياحى لأسوان ببعض المحافظات السياحية كالبحر الأحمر .
من ناحية أخري، وفى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الصين الشقيقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى .
وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة سفير دولة الصين الصديقة لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم .
مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى .
فيما قدم السفير الصينى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين فى كافة المجالات ، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتؤامة بين مدينة أسوان والمدن الصينية.
وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان السفير الصينى الدروع والهدايا التذكارية المرتبطة بالهوية البصرية وذلك تعبيراً عن علاقات الصداقة بين الجانبين.
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