محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

من ناحية أخري، كانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وقيادات المديرية وهيئة الأبنية التعليمية.

وقد شملت الجولة التفقدية المرور على عدد من المدارس من بينها مجمع مدارس عبد المحسن طاهر رزق .

وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق بين كافة عناصر العملية التعليمة لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى مختلف الملاحظات التى يتم رصدها، مؤكده على الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد .

كما تابعت نائب محافظ أسوان، وصول الكتب المدرسية وطرق تخزينها بشكل آمن ، ليتم البدء فى توزيعها على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فور بدء العام الدراسى.

على جانب أخر، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة.

حضر الإجتماع، أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى ، بالإضافة إلى مسئولى الكيانات السياحية، ورؤساء المراكز والمدن.

وعقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة بإعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة ، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمى.

وأكد على أنهم حريصون على التوسع فى إنشاء المنشآت الفندقية للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، ونعمل دائماً لجذب الفرص الإستثمارية فى المجال السياحى، وخاصة فى مدينتى أسوان وأبو سمبل السياحية، وهو الذى يتواكب مع ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية على مستوى الوطن العربى لعام 2024 ، بعد إستيفاء وتحقيق كافة المعايير والإشتراطات المرجعية التى إعتمدتها المنظمة العربية للسياحة .

وأوضح أشرف عطية بأن إستراتيجية محافظة أسوان للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق إستدامة النشاط السياحى والأثرى وزيادة فاعلية أثارهما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى ، وتطوير البنيه التحتية.

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى فى إحتفالية أسبوع الصعيد عام 2021 ، وجارى العمل فى المرحلة الثانية بباقى المدن السياحية، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحى للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءاً من سائقى الحنطور، وإنتهاءاً بالمرشد السياحى، والتعاون التام مع وزارة السياحة والأثار لفتح مقاصد سياحية وأثرية جديدة ، ومنشآت فندقية صديقة للبيئة ، والتوسع لنشر ثقافة الزراعات العضوية ، وشهد الإجتماع عرض الإنجازات المباشرة والغير مباشرة بقطاع السياحة ، وكذا مشروع التطوير والتجميل الشامل ، والهوية البصرية ، والفرص الإستثمارية السياحية ، والخطة الإستراتيجية للمحافظة 2020/2025 ، والتى تنبثق من الخطة الإستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 ، مع مناقشة الربط السياحى لأسوان ببعض المحافظات السياحية كالبحر الأحمر .