ما هو التسمم بالرصاص؟ 10 علامات شائعة يجب معرفتها

كتبت ميرفت رشاد

التسمم بالرصاص

. التسمم بالرصاص هو حالة تحدث عندما يتراكم الرصاص في الجسم، هو معدن سام يمكن أن يكون له آثار ضارة على مختلف الأعضاء والأنظمة، وخاصة الجهاز العصبي، ويمكن أن يدخل الجسم من خلال مصادر مختلفة مثل الهواء الملوث والماء والغذاء والمنتجات مثل الدهانات والبطاريات التي تحتوي على الرصاص، وإليك الأعراض، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv"



أسباب التسمم بالرصاص: السبب الرئيسي للتسمم بالرصاص هو التعرض للمواد التي تحتوي على الرصاص، يمكن أن يحدث هذا من خلال استنشاق غبار أو أبخرة الرصاص، أو تناول المواد الملوثة بالرصاص، أو الاتصال المباشر بالمنتجات التي تحتوي على الرصاص، تشمل المصادر الشائعة للتعرض للرصاص الطلاء القديم المحتوي على الرصاص، وأنابيب الرصاص أو تركيبات السباكة، والتربة الملوثة، والفخار المزجج بالرصاص، وبعض العلاجات التقليدية أو الشعبية.

يعد التسمم بالرصاص خطيرًا بشكل خاص على الأطفال، حيث إن أجسامهم النامية تمتص الرصاص بسهولة أكبر. يمكن أن يتعرض الأطفال للرصاص من خلال رقائق الطلاء المحتوية على الرصاص أو الغبار الموجود في المنازل القديمة، أو الألعاب الملوثة، وبعض المنتجات المستوردة، يمكن أن يتأثر البالغون أيضًا بالتسمم بالرصاص، عادةً من خلال التعرض المهني في صناعات مثل تصنيع البطاريات والبناء والطلاء.



فيما يلي 10 علامات شائعة للتسمم بالرصاص: 1. آلام وتشنجات في البطن

يمكن أن يسبب التسمم بالرصاص آلامًا في البطن، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض في الجهاز الهضمي مثل القيء والإمساك.

2. التعب والضعف

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتسمم بالرصاص من التعب المستمر والضعف ونقص عام في الطاقة. يمكنك التمييز بين هذا وبين التعب الطبيعي لأنه أكثر ثباتًا.

3. الصداع

الصداع المتكرر، بما في ذلك الصداع النصفي، يمكن أن يكون أحد أعراض التسمم بالرصاص. قد يكون هذا الصداع شديدًا ومستمرًا.

4. الصعوبات المعرفية

يؤثر الرصاص على الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يضعف الوظيفة الإدراكية، قد يواجه الأشخاص المصابون بالتسمم بالرصاص صعوبات في التركيز والذاكرة والتعلم.

5. تغيرات المزاج

يمكن أن يسبب التسمم بالرصاص التهيج، وتقلب المزاج، والتغيرات السلوكية، وخاصة عند الأطفال، قد يصبحون أكثر عدوانية أو يجدون صعوبة في التحكم في عواطفهم.

6. فقدان الشهية

يمكن أن يؤدي التسمم بالرصاص إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن، خاصة عند الأطفال.

7. اضطرابات النوم

يمكن أن يؤدي الرصاص إلى تعطيل أنماط النوم الطبيعية، مما يسبب الأرق أو النعاس المفرط. إذا كان لديك أي نوع من مشاكل النوم باستمرار، تحدث إلى أخصائي الصحة.

8. آلام المفاصل والعضلات

يمكن أن يسبب التسمم بالرصاص آلامًا في العضلات والمفاصل، وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين حالات أخرى مثل التهاب المفاصل.

9. ارتفاع ضغط الدم

التعرض لفترات طويلة للرصاص يمكن أن يزيد من ضغط الدم، مما يؤدي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

10. تأخر النمو (عند الأطفال)

قد يعاني الأطفال الذين يتعرضون للرصاص من تأخر في النمو، بما في ذلك تأخر النمو، وصعوبات التعلم، وضعف المهارات المعرفية والحركية.