مايا مرسى: مصر أصدرت العديد من التشريعات فى سبيل القضاء على العنف ضد المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إيفينيا سيدرياس القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة البرامج والأنشطة المشتركة بين الجانبين فى مجال تمكين المرأة.

رحبت الدكتورة مايا مرسى بإيفينيا سيدرياس وشون جونز والذى يزور المجلس لأول مرة منذ توليه المنصب فى مصر، معربه عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن هذا التعاون ممتد منذ إنشاء المجلس عام 2000 وحتى الآن فى العديد من البرامج والمشروعات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وجود ارادة سياسية حقيقية تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى جميع المواقع القيادية كان هو الدافع الأساسى للنهوض بملف تمكين المرأة فى مصر، مشيرة أنه لأول مرة من 72 عامًا من النضال لدخول المرأة مجلس الدولة كسرت المرأة الحواجز الزجاجية وتم تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة ورئيس نيابة فى النيابة العامة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تعمل فى ملف المرأة ضمن إطار استراتيجى وهى استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية وهى المحور السياسى والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادى ومحور التمكين الاجتماعى، ومحور الحماية، مشيرة ايضا إلى مرصد المرأة المصرية فى متابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة.

كما أوضحت رئيسة المجلس أن مصر أصدرت العديد من التشريعات فى سبيل القضاء على العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة ختان الاناث، مشيرة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دور الدراما المصرية الهام فى رفع الوعى بقضايا المرأة وفى تغيير الصورة النمطية لأدوار ومكانة المرأة فى المجتمع، من خلال العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية مشيرة إلى النجاح الذى حققه مسلسل "تحت الوصاية " من خلال تسليط الضوءعلى قضية الوصاية والولاية على المال.

أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات تشكل عائقًا أمام مشاركتهن المتساوية والفعالة، مما يؤدى إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولى مناصب قيادية ومواقع صنع القرار.

من جانبة أعرب كل من السيد شون جونز والسيدة إيفينيا سيدرياس عن سعادتهما بزيارة المجلس القومى للمرأة والالتقاء بالدكتورة مايا مرسى، واشادا بكافة الجهود المتميزة التى تقوم بها مصر فى مجال تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الماضية، كما ثمنا جهود المجلس والتعاون القائم بين الجانبين فى هذا الملف.