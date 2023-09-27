مؤسس كليات النقل واللوجيستيات: نستهدف رفع طاقة الموانئ لـ40 مليون حاوية

كتب رامى محيى الدين

تحدث الدكتور محمد على العميد السابق والمؤسس لكليات النقل واللوجيستيات، حول النقل البحرى، قائلا:" مصر نفذت مشروعا عملاقا لتطوير الموانئ المصرية، لافتا إلى أن أرصفة الموانئ البحرية زادت من 37 كيلو أرصفة حتى 2012 إلى 73 كيلو أرصفة ومستهدف تصل لـ 93 كيلو أرصفة بحلول 2030".

وأضاف محمد على، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة cbc، أن هذه الأرصفة تم بنائها على أعماق 18 متر حتى تمكننا من استقبال كافة أنواع السفن، كما أن طاقات الموانئ من الحاويات زادت من 8 ملايين حاوية فى العام فى 2008 إلى أكثر من 12 مليون حاوية ثانوية، ومستهدف أن تصل لـ 40 مليون حاوية فى 2030.

ولفت محمد على إلى أن طاقة الموانئ زادت من 170 مليون طن بضائع فى العام غلى أكثر من 200 مليون طن بضائع فى العام، ومستهدف وصولها لـ 400 مليون طن بضائع، موضحا أن التطوير لم يقتصر على ميناء دون آخر وإنما شمل جميع الموانئ المصرية.

وأشار محمد على إلى انه تم إضافة 3 موانئ جديدة، كما أن هذه الموانئ مربوطة بشبكة سكة حديد ونقل نهرى وشبكة طرق، وهو يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية لتحويلها لمركز تجارى عالمى.