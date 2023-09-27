لو بتعانى من أمراض القلب.. معلومات صحية لازم تعرفيها قبل وأثناء الحمل

كتبت نهير عبد النبى

يخضع قلب المرأة ونظام القلب والأوعية الدموية للعديد من التغييرات أثناء الحمل لدعم نمو الطفل، و بالنسبة للنساء المصابات بأمراض القلب الخلقية أو أمراض القلب الأخرى، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى مضاعفات إضافية. و يعد البحث عن رعاية متخصصة أمرًا ضروريًا لحمل آمن وصحي.

"وحسب ما ذكره موقع كلية هنرى فورد هيلث health henryford، هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها طبيب القلب وطبيب التوليد لتحسين صحتك قبل وأثناء وبعد الحمل .

كيف يؤثر الحمل على القلب



خلال فترة الحمل، يمر نظام القلب والأوعية الدموية لديك بمرحلة انتقالية ، تحدث هذه التغييرات في جميع حالات الحمل لدعم كل من الأم والطفل، ويزداد حجم الدم بنسبة 50% لتوفير العناصر الغذائية والأكسجين للطفل من خلال المشيمة، وهو العضو الذي يربط الحبل السري بالرحم، يزداد معدل ضربات القلب بنسبة 15% إلى 20% للمساعدة في ضخ المزيد من الدم عبر الجسم.

تعتمد مخاطر الحمل على نوع الحالة التي تؤثر على قلبك ، يمكن أن تؤثر أمراض القلب على الجدران والمضخة (عضلة القلب)، والأبواب (صمامات القلب)، والأنابيب (الأوعية الدموية)، والكهرباء (النظام الكهربائي للقلب). "كل هذه الظروف بالإضافة إلى المتطلبات التي يفرضها الحمل على قلبك تتطلب إدارة دقيقة لضمان حمل صحي.

مع الرعاية والمراقبة الشاملة، يمكن لمعظم النساء المصابات بأمراض القلب أن ينجبن أطفالًا بأمان، إذا كنتِ تعانين من مرض في القلب وتخططين لتكوين أسرة، ففكري في رؤية طبيب قلب للحصول على المشورة قبل الحمل خلال زيارة ما قبل الحمل، سيقوم طبيب القلب بما يلي:

-إجراء الفحص البدني

-تقييم وظائف القلب من خلال اختبارات القلب، مثل مخطط كهربية القلب (ECG)، أو اختبار الإجهاد ، أو التصوير المقطعي المحوسب (CT)

-ناقشي التغييرات الدوائية أو الإجراءات التي قد تحسن صحة قلبك قبل الحمل.

إذا كنتِ تعانين من حالة قلبية موجودة مسبقًا، فيجب أن تستمري في فحصك من قبل طبيب القلب أثناء الحمل. يجب عليك أيضًا زيارة أخصائي طب الأم والجنين، وهو خبير في حالات الحمل عالية الخطورة. يمكن لهؤلاء المتخصصين تقديم الرعاية لمنع المضاعفات وعلاجها في حالة حدوثها قد تشمل هذه الرعاية ما يلي:

-المزيد من مواعيد الطبيب المتكررة

-اختبارات الدم والبول

-مراقبة ضغط الدم اليومي عن بعد

-التواصل المستمر مع طبيبك وفريق الرعاية

يمكنك أيضًا التحدث مع فريق الرعاية الخاص بك حول خطة الولادة لضمان ولادة آمنة وصحية. قد تشمل هذه المناقشة:

-تقدير موعد التسليم

-تحديد طريقة الولادة (مهبلية أو قيصرية)

-تحديد الخدمات الإضافية التي ستحتاجينها أثناء الولادة مثل التخدير أو دعم العناية المركزة

-رعاية أمراض القلب والتوليد بعد الولادة

لا ينبغي أن تتوقف رعاية القلب المتخصصة عند ولادة الطفل خلال الأشهر الثلاثة التالية للولادة، تكون النساء المصابات بأمراض القلب أو أولئك اللاتى عانين من ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل (ارتفاع ضغط الدم) معرضات لخطر المزيد من المضاعفات.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني ما يصل إلى 30% من النساء من بعض المضاعفات المرتبطة بالحمل والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل. تشمل هذه الشروط :

-اضطرابات ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) مثل ارتفاع ضغط الدم المزمن وتسمم الحمل.

-سكري الحمل

-المخاض المبكر (قبل 32 أسبوعًا)

-انخفاض الوزن عند الولادة للرضع (أقل من 5 أرطال، 8 أونصات)

يجب مراجعة طبيب الرعاية الأولية الخاص بك كل عامين لمراقبة صحة قلبك إذا كنت تعانين من هذه الحالات أثناء الحمل. يمكن أن تشمل رعاية المتابعة ما يلي:

-إعادة تقييم صحة القلب، بما في ذلك إجراء الاختبارات عند الاقتضاء



-تعديلات الدواء

-مراقبة ضغط الدم

-اختبارات الدم والبول

-التخطيط لمنع الحمل

-خطوات لإدارة مخاطر أمراض القلب في المستقبل





وينصح دائما باتباع روتين صحى للوقاية من أمراض القلب وهى:



-اعتماد برنامج تمرين منتظم

-تناول نظام غذائي صحي للقلب

-الحفاظ على وزن صحي

-توقف عن التدخين

-السيطرة على التوتر

من المهم أيضًا التعرف على أعراض أمراض القلب التي تشير إلى حاجتك إلى رعاية طبية". في حين أن النساء والرجال يعانون من بعض الأعراض المتشابهة (ألم في الصدر وضيق في التنفس)، فإن النساء يعانين أيضًا من علامات محددة لأمراض القلب ، بما في ذلك:

-ألم أو انزعاج في البطن (البطن).

-التعب أو الدوخة

-صداع

-عدم انتظام أو سرعة ضربات القلب

-تورم الساق

-التعرق

"قد تعاني النساء الحوامل من أشكال خفيفة من هذه الأعراض. ومع ذلك، إذا حدثت فجأة، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو أنواع أخرى من المجهود، فلا تتجاهليها.