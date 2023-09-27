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للمرة الـ 11.. كلب بايدن يعقر أحد موظفى البيت الأبيض

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:59 ص
للمرة الـ 11.. كلب بايدن يعقر أحد موظفى البيت الأبيض بايدن واحد كلابه
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت مراسلات الخدمة السرية الامريكية ان كلب الرئيس جو بايدن هاجم موظفا آخر في البيت الأبيض، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

تعرض ضابط فرقة يرتدي الزي الرسمي في الخدمة السرية الامريكية للعض مساء الإثنين من قبل الكلب "كوماندر" وتم علاجه لاحقًا هناك على يد الطاقم الطبي في البيت الأبيض، وفقًا لرئيس الاتصالات في الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، وأكد أن الضابط في حالة جيدة.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى جيل بايدن: "يمكن أن يكون البيت الأبيض بيئة مرهقة للحيوانات الأليفة العائلية، وتستمر العائلة الأولى في العمل على طرق لمساعدة كوماندر في التعامل مع الطبيعة التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان لأراضي البيت الأبيض".

وقالت إن عائلة بايدن ممتنة بشكل لا يصدق لموظفي الخدمة السرية والإقامة التنفيذية على كل ما يفعلونه للحفاظ على سلامتهم وأسرهم والبلد.

وفقًا لسجلات وزارة الأمن الداخلي، فإن كلب الجيرمان شيبارد قام بالاعتداء او عض ضباط الخدمة السرية 10 مرات أخرى على الأقل بين أكتوبر 2022 ويناير، بما في ذلك حالة واحدة استلزمت قيام مسؤول إنفاذ القانون المصاب بزيارة المستشفى.

كما أظهر كلب بايدن الآخر، ميجور، سلوك عدواني من خلال عض عملاء الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض. وذكرت شبكة ABC News أنه بعد تلك الحوادث، أرسلوه في النهاية ليكون مع أصدقائه في ولاية ديلاوير.

يوفر جهاز الخدمة السرية الحماية الأمنية للرئيس وعائلته، ويتم نشر العشرات من ضباطه حول القصر التنفيذي وأراضيه المترامية الأطراف حيث يتفاعلون في النهاية مع الكلاب، وتلقى بايدن كلبه كوماندر في ديسمبر 2021 كهدية من شقيقه جيمس ولدى العائلة أيضًا قطة تدعى ويلو.


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