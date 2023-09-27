كوريا الشمالية تعتزم طرد الجندى الأمريكى بعد دخوله أراضيها قبل شهرين

ولم يحدد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى أين سترسل بيونج يانج المواطن الأمريكي البالغ من العمر 23 عاما، والذي عبر الحدود بين الكوريتين خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة في 18 يوليو الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن "التحقيق مع الجندي الأمريكي ترافيس كين، الذي تم اعتقاله بعد تجاوزه بشكل غير قانوني لأراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر منطقة بانمونجوم الأمنية المشتركة، قد اكتمل".

وخلص التقرير إلى أن "الوكالة المختصة في كوريا الشمالية قررت ترحيل ترافيس كينج... وفقا لقانون كوريا الشمالية"، دون أن يوضح كيف سيتم التسليم ومتى.

وزعمت كوريا الشمالية في وقت سابق أن كينج "فر من العنصرية" عندما اعترفت للمرة الأولى بأنه كان محتجزا لديها الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه طلب "اللجوء في بلدنا أو في دولة ثالثة".