كلية التربية جامعة حلوان تعلن إطلاق جائزة التميز المهنى

أُعلِنَت كلية التربية في جامعة حلوان عن إطلاق جائزة التميز المهنى بهدف تعزيز مستوى الأداء وتعزيز المهنية والكفاءة، وتعزيز معايير النزاهة والجودة الشاملة فى إدارة أعمال الكلية. وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدى، عميد كلية التربية.

أوضح الدكتور حسام حمدى أن هذه الجائزة تهدف لتحسين جودة الأداء، وخلق روح التنافس الإيجابى بين إدارات وأقسام الكلية، وبين أعضاء الجهاز الإدارى بها، وذلك فى المجالات التالية:

أولًا: المهنية والسلوك الحضارى:-

وتختص هذه المسابقة بتكريم أفضل موظف فى التعامل مع الجمهور بشكل راقى ومنضبط، وأداء المهام المنوط به بكفاءة ومهنية.

ثانيًا: بيئة العمل الإيجابية المحفزة:-

وتختص بتكريم الإدارة صاحبة المظهر الحضارى من حيث مستوى النظافة والشكل الجمالى، وحفظ وتنسيق أدوات ومستلزمات العمل بشكل لائق ومرتب.

يتم التقييم والاختيار عن طريق لجنة تحكيم مشكلة، ووفقًا لمعايير عادلة قابلة للقياس والتحقق.