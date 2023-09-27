اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

كشف دلالة لأحد عناصر "داعش" نفذ عمليات ضد القوات العراقية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 06:00 ص
كشف دلالة لأحد عناصر "داعش" نفذ عمليات ضد القوات العراقية الجيش العراقى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء 26 سبتمبر، كشف دلالة (تمثيل مسرح الجريمة) لأحد عناصر تنظيم "داعش" ممن شاركوا في عمليات "إرهابية" ضد قوات الأمن العراقية.

وقال "الإرهابي" خلال كشف الدلالة: "كنا في إحدى العمليات نقتحم نقطة عسكرية في الصحراء وقتلنا فيها 15 جنديا عراقيا".

وأضاف: "في عملية أخرى كنت أزرع العبوات الناسفة، وسلمت 10 عبوات كبيرة كانت معدّة للتفجير وزُرعت في الشارع لمنع تقدم الجيش العراقي". وتابع: "سمعت أن هذه العبوات انفجرت على عائلة معلم يدعى علي وقتلت 4 منهم".


العراق

اخبار العراق

ارهاب

عبوات ناسفه

الامن العراقى

داعش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة