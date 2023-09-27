كشف دلالة لأحد عناصر "داعش" نفذ عمليات ضد القوات العراقية

وكالات

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء 26 سبتمبر، كشف دلالة (تمثيل مسرح الجريمة) لأحد عناصر تنظيم "داعش" ممن شاركوا في عمليات "إرهابية" ضد قوات الأمن العراقية.

وقال "الإرهابي" خلال كشف الدلالة: "كنا في إحدى العمليات نقتحم نقطة عسكرية في الصحراء وقتلنا فيها 15 جنديا عراقيا".

وأضاف: "في عملية أخرى كنت أزرع العبوات الناسفة، وسلمت 10 عبوات كبيرة كانت معدّة للتفجير وزُرعت في الشارع لمنع تقدم الجيش العراقي". وتابع: "سمعت أن هذه العبوات انفجرت على عائلة معلم يدعى علي وقتلت 4 منهم".