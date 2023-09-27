قطار الغاز بحياة كريمة يجوب قرية الصالحية بأطفيح وفرحة المواطنين بالتوصيل

كتب -مروة الغول و عزوز الديب - تصوير خالد كامل

فرحة عارمة تجوب قرية الصالحية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة وذلك بعد توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بالقرية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث التقي "اليوم السابع" عددا من الأهالي والذين عبرو خلال حديثهم عن فرحتهم بدخول الغاز الطبيعى للمنازل والتخفيف من معاناة استخدام اسطوانات البوتاجاز.

وتحدث المهندس أحمد ناجي مدير متابعة المشروعات بشركة تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، أن مشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح مخطط توصيل 21 قرية بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة المرحلة الاولى وتتضمن (القبابات – الحلف الغربى – كفر الواصلين – الكداية – الصالحية – منية الرقة - كفر قنديل – الرقة البحرية – منيل سلطان– الرقة القبلية – بنى صالح – مسجد موسى – صول - نزلة ترجم – الخرمان - البرمبل – الكريمات – دير الميمون – الحلف الشرقى – كفر حلاوه – منشاة سليمان).

وأضاف المهندس أحمد ناجي، أن خطة توصيل الغاز للمنازل بمدينة أطفيح ضمن مبادرة حياة كريمة تتضمن 68 ألف وحدة سكنية مستهدف توصيل عدد 54 ألف وحدة سكنية علي الأقل نسبة 80%. مما يساعد علي توفير أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز سنوياً.

وتابع المهندس أحمد ناجي، أنه فيما يتعلق بقرية الصالحية مركز أطفيح فتتضمن 1789 وحدة سكنية، تعاقد منهم 1613 لافتا أنها نسبة تتخطي 90%، وتم تشغيل 1590 وحده سكنيه بنسبة تتخطي 98% من المتعاقدين.

وأضاف المهندس محمد الجميل مدير تنفيذ الدراسات والمواصفات الفنية بتاون جاس، أنه تم تنفيذ محطة تخفيض ضغط سعة 20 ألف متر مكعب كما تم تنفيذ طريق 21 بالكامل وهو الخط الرئيسى المغذى لقرى أطفيح بطول 29,7 كم بأقطار مختلفة وتدفيعة بالغاز الطبيعى.

وأشار المهندس محمد الجميل، إلى أن إجمالى خطوط الضغط البينى 7 بار المنفذة خلال مبادرة حياة كريمة بمدينة أطفيح (شاملة خط 21) حتى الآن 68 كم بأقطار مختلفة من إجمالى مخطط 78 كم بنسبة تنفيذ حوالى 87%.

وتابع المهندس محمد الجميل، أن إجمالى خطوط شبكات الضغط المنخفض 100 مللى بار المنفذة حتى الآن 567 كم شاملة الفرعات من إجمالى مخطط 796 كم بنسبة تنفيذ حوالى 71% من إجمالى المتاح 460.4 كم بنسبة تنفيذ حوالى 97%.

وأشارت المهندسة أمل بدوي مدير تنفيذ متابعة المشروعات بتاون جاس، أنه تم تدفيع الغاز الطبيعى بعدد 10 قرى وهم (الحلف الشرقي – كفر حلاوة – منشأة سليمان – الكداية – الصالحية – بنى صالح – دير الميمون – كفر الواصلين – الخرمان – منية الرقة).

وتابعت المهندسة أمل بدوي،انه تم تشغيل العملاء بالغاز الطبيعى بعدد 8 قرى وهم (الحلف الشرقي – كفر حلاوة – منشأة سليمان – الكداية – الصالحية – بنى صالح – منية الرقة – كفر الواصلين)، لافته أنه متعاقد حتي تاريخه بالـ 8 قري نحو 15710 عميل تم تحويل عدد 13420 عميل منهم بنسبة 85%.