غلق وصلة الكوامل بسوهاج.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضى

تقوم أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر/ أبوسمبل)، الأمر الذى يستلزم غلق وصلة الكوامل بدءً من صينية جهينة حتى مدخل مدينة سوهاج الجديدة لمدة 8 أشهر بداية من يوم 1 أكتوبر المقبل وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- يلتزم القادم من محافظة أسيوط ومتجه إلى محافظة سوهاج من صينية جهينة الإتجاه يميناً طريق قنا الصحراوى حتى تقاطع المطار المتجه إلى سوهاج وذلك بمسافة 27كم أو الإتجاه يساراً إلى الطريق المتجه إلى الدير الأبيض إلى مدينة سوهاج.

يلتزم القادم من سوهاج ومتجه إلى محافظة أسيوط أن يسلك الطريق خلف الكمين الصحراوى الغربى بمسافة 27كم تقريباً ثم الدوران يميناً حتى الوصول لصينية جهينة.

وتقوم الأجهزة المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.