طرق لعلاج الحروق بشكل طبيعى فى المنزل.. منها زيت جوز الهند

كتبت فاطمة خليل

الحروق من المشاكل الشائعة التي قد يصاب بها الكثيرون، وهي إصابة منزلية شائعة تصاب بها مرة واحدة على الأقل في العمر، وحروق الدرجة الأولى تؤثر فقط على الطبقة العليا من الجلد وتسبب احمرارًا أو ألمًا خفيفًا، ورغم أنه يمكن علاج هذه الحالات بسهولة، إلا أن الحالات الأكثر خطورة تستغرق وقتًا، في هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج الحروق بشكل طبيعى في المنزل، بحسب موقع "Health shot".

التعرف على أنواع الحروق



قبل أن نفهم كيف يمكنك شفاء الحروق في المنزل، ومن أنواع الحروق التي قد تحدث:

1. حروق الدرجة الأولى: تؤثرعلى الطبقة العليا من الجلد وتتميز باحمرار وألم خفيف.

2. حروق الدرجة الثانية: تتغلغل هذه الحروق بشكل أعمق في الجلد، وتسبب ظهور بثور وتورم وألم أكثر شدة.

3. حروق الدرجة الثالثة: وهي خطيرة وتلحق الضرر بجميع طبقات الجلد، وغالباً ما تتطلب عناية طبية فورية.

كيفية علاج الحروق بسرعة في المنزل؟



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لعلاج الحروق بسرعة في المنزل:

1. جل الصبار



يمكن أن يساعدك استخدام الصبار للعمل كمادات تبريد في التعامل مع الحروق، وهو معروف بخصائصه التبريدية والشفائية. وينصح الخبراء بوضع جل الصبار على المنطقة المصابة وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا وكرر العملية عدة مرات يوميًا لتهدئة الحرق وتقليل الالتهاب.

2. زيت جوز الهند



زيت جوز الهند معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا ويُعتقد أنه خاصية ممتازة تساعد في علاج الحروق.

له خصائص تبريد تساعد في تقليل الألم والالتهابات، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة وتركها لفترة من الوقت للقيام بعملها.

3. الكركم



الكركم غني بخصائص المضادات الحيوية، وهو علاج طبيعي يمكن أن يساعدك على التخلص من الحروق بشكل فعال. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة يمكن أن تساعد.

تحضير عجينة عن طريق خلط مسحوق الكركم مع القليل من الماء وتطبيقه على الحرق وتركه حتى يجف قبل غسله بلطف.