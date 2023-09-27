ضبط مخزن لمبات وكشافات ليد بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالرقابة على مصانع تعبئة المخازن والمحلات.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخازن والمحلات.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط ضبط مخزن لمبات وكشافات ليد بدون ترخيص وبدون فواتير دالة على حيازتها وتم التحفظ على 21560 لمبة ليد بدون فواتير ,8400 أسبوت ليد بدون فواتير ,230 كشاف ليد بدون فواتير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.