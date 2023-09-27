ضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بالإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول "مالك محل "له معلومات جنائية" مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن ووفـاته متأثراً بإصابته، طرف ثان "عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفـى لخلافات الجيرة، قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.