ضبط المتهم بقتل شخص فى حادث سير

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط سائق لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لوفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

بالانتقال تبين أنه حال قيام المتوفى "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.