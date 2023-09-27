ضبط المتهم بالإتجار بالألعاب النارية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك").

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.. وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.