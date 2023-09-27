ضبط المتهمين بقتل نجار فى الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم ب التعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها نجار، مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه إدعاء تعدى من آخرين، وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.