صيانة المقاعد وتزيين الأسوار.. مدارس الجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد

كتبت – مرام محمد

نشرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صوراً ترصد استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأظهرت الصور أعمال الصيانة البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وتجهيز الفصول والمعامل بالمقاعد المناسبة، وطلاء الأسوار وتغيير الأعلام ورفعها أعلى مباني المدارس، إلى جانب رفع مستوى النظافة بالمدارس ومحيطها، وتعليق لوحات إرشادية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات، بضرورة متابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة، والمرور اليومي بالتناوب لمتابعة جهازية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع الالتزام والانضباط منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.

ونبه أشرف سلومة على الاطمئنان والتأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي، مشددا على مراجعة الأكشاك الكهربائية وأعمدة الإنارة الموجودة فى محيط المدارس، وتأمين مداخل ومخارج المدارس وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم وخاصة بالمدارس التى بها فترتين".

يُذكر أن محافظة الجيزة اتخذت العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، فضلا عن الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالي 710 ملايين جنيه، إلى جانب ما تقوم به المدارس والإدارات التعليمية حاليا في إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصه بهم، لتوفير سبل الراحه للطلاب.