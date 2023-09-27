شيخ الأزهر يعزى العراق فى ضحايا حادث حريق "نينوى" ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين

كتب لؤى على

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية العراق، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل،"إنا لله وإنا إليه راجعون".