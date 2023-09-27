شربات بالموز.. احتفال جديد لشباب دمياط بالمولد النبوى الشريف.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

مازالت احتفالات أبناء محافظة دمياط بالمولد النبوي الشريف مستمرة، مشاهد الاحتفال تملأ شوارع المحافظة، توزيع شربات الموز تعد الفكرة الاحدث في دمياط للاحتفال بالمولد النبوي، مجموعة من شباب المحافظة قدموا تلك الفكرة لتكون أول مرة يتم تطبيقها داخل المحافظة. ويرصد "اليوم السابع" احتفالات شباب دمياط بالمولد النبوي الشريف.





"حاولنا تقديم فكرة جديدة لأبناء دمياط من نجل إدخال البهجة عليهم" بهذه العبارة بدأ "حمادة حرب" أحد شباب محافظة دمياط حديثه معنا ليستكمل الحديث قائلا: " حاولت رفقة مجموعة من اصدقائي الاحتفال بطريقة جديدة، كان الهدف مشاركة أبناء دمياط فرحة المولد النبوي الشريف" وأضاف قائلا: " لم نكن نعرف الطريقة التي يتم بها تقديم فكرة شربات الموز، سألت اصدقاء لي بالإسكندرية حتي تمكنت من القيام بالأمر".

واستمر في الحديث قائلا: "شعور جميل عندما تكون سببا في إدخال السرور على الغير، كنت حريص على مشاركة الشباب في تلك الاحتفالات الصورة مبهجة أكثر مما توقعت".

واختتم حديثه قائلا: "عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للغير لا وقت هناك للتفكير كثيرا، كل ما عليك القيام بذلك فقط".