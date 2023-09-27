زحام أمام مقار الشهر العقارى بالمنوفية لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى

المنوفية - محمود شاكر

توافد العشرات من المواطنون على مقار الشهر العقارى بمحافظة المنوفية لاستخراج توكيلات انتخابات الرئاسة بمحافظة المنوفية.



حيث توافد المواطنين من الصباح أمام المقار، بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية فى مظهر حضارى قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.



وفى الشعر العقارى بسنتريس تم تهيئة المقر لاستقبال المواطنين بتوفير الكراسى والمظلات للمواطنين حتى يتمكنوا من استخراج التوكيلات .



فيما أعرب الجميع عن سعادتهم الغامرة بما يقدمونة من مشاركة فى رد الجميل كما وصف أحدهم، وأكد الجميع أنه فى سبيل التقدم للجمهورية الجديدة التى يستكملها الرئيس عبدالفتاح السيسي.







زحام أمام مقار الشهر العقارى بالمنوفية (1)



زحام أمام مقار الشهر العقارى بالمنوفية (2)



زحام أمام مقار الشهر العقارى بالمنوفية (3)



زحام أمام مقار الشهر العقارى بالمنوفية (4)



