رويترز: أمريكا تسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بدون تأشيرة اعتبارا من 30 نوفمبر

أعلنت الحكومة الأمريكية رسميا اليوم أنها ستسمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج يسمح للمواطنين الإسرائيليين بدخول البلاد بدون تأشيرة اعتبارا من 30 نوفمبر، بحسب رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ووزير الأمن الداخلى أليخاندرو مايوركس، فى بيان مشترك، إن “انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والمتطلبات الصارمة التى ينطوى عليها، سيجعل بلدينا أكثر أمنًا”.



وأكدت السفارة الأمريكية فى إسرائيل، برئاسة القائمة بالأعمال المؤقتة ستيفانى هاليت، القرار النهائى فى مؤتمر صحفى، مضيفة أن السفر الفعلى بدون تأشيرة سيبدأ فى وقت ما قبل 30 نوفمبر، مشددة على أن ذلك لن يكون على الفور.

وقالت هاليت فى مؤتمر صحفى: "سنعلن بصوت عالٍ وعلنيا عن الموعد المحدد الذى سيتمكن فيه الإسرائيليون من استخدام ESTA قبل 30 نوفمبر 2023".



وأضافت: "الآن بعد أن أصبحت إسرائيل عضوًا فى برنامج الإعفاء من التأشيرة، سيحتاج الإسرائيليون إلى تقديم طلب من خلال النظام الإلكترونى لتصريح السفر أو ESTA قبل السفر إلى الولايات المتحدة".

وأضافت “جميع الإسرائيليين الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة لزيارات أطول أو لأشياء مثل الدراسة أو العمل أو برامج التبادل سوف يحتاجون دائماً إلى تأشيرات”.

وتابعت “لا يمكنك السفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة لهذا الغرض.. إذا حاولت القيام بذلك، فقد يتم رفضك دخول”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة امتثال إسرائيل لمتطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة وتحتفظ بالحق فى تعليق أو إنهاء عضوية إسرائيل فى البرنامج.