روسيا: واشنطن تمهد لنقل أنظمة صواريخ محظورة إلى أوروبا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة قد بدأت العمل على نقل أنظمة صاروخية إلى أوروبا كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التى قوضتها واشنطن عمدًا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إن البحرية الأمريكية أقدمت هذه المرة بشكل استعراضى على نشر نظام إطلاق MK-70، وهو جاهز تقريبًا للاستخدام، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة للبحريتين الدنماركية والأمريكية التى جرت فى جزيرة بورنهولم فى بحر البلطيق".



وأضافت زاخاروفا أن تلك التدريبات تجرى فى أراضى أوروبا بمشاركة حلفاء الولايات المتحدة فى حلف الناتو، وبالتالى شرعت واشنطن بالفعل فى وضع إجراءات لنقل أنظمة صواريخ إلى مسرح العمليات الأوروبي، كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التى تعمدت واشنطن لتقويضها.



وشددت المتحدثة على أنه فى ظل قرار موسكو تعليق نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى من جانب واحد، تراقب روسيا "بعناية بالغة" كل الخطوات الأمريكية المزعزعة للاستقرار، التى تنطوى على نشر مثل هذه الأسلحة.