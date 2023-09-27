رفع كفاءة حدائق رعاية الطفل بحى المنتزه ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه ثان، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة أحواض الأشجار والحدائق العامة بنطاق الحى، وذلك من خلال أعمال قص وتهذيب 15 شجرة فيكس نتدا، ورى الأحواض، أمام رعاية الطفل، واسكان مبارك للشباب وأمام سور المنتزه، تم نظافة ورى الأحواض، وعمل الحديات ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، يأتى ذلك لما لدور الغطاء النباتى الهام فى التوازن البيئى، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

على صعيد آخر، شن حى المنتزه ثان بحملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومديرى وممثلى إدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ورخص المحلات والإيرادات والكهرباء والشؤون الإدارية بالحى.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 92 حالة إشغال متنوعة، وإزالة كافة الحواجز بنطاق الحملة بطريق الكورنيش، وبخط سيرها بشوارع 16 اسكوت، مستشفى الأهرام، وملك حفنى بحرى، والنبوى المهندس، ومساكن الزهور، واللواء حسن كامل، وسيدى كمال ومحمد عوض الله، وميدان المندرة الكوبرى، وتستمر الحملات على مدار اليوم لردع أى تعديات من المحال والمقاهى المخالفة، وتجاوزات الباعة الجائلين.



تطوير حدائق المنتزة في الاسكندرية



تطوير ورفع كفاءة حدائق المنتزة في الاسكندرية