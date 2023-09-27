راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد على المحتاجين.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يحرص القمص يؤنس أديب راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة على المشاركة بالاحتفالات الدينية المختلفة، مثل مولد النبوى الشريف، بطريقته الخاصة حيث يقوم كل عام بشراء حلوى المولد ويختار فئة معينة لتوزيعها عليهم وادخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة مولد رسول الانسانية.

واشترى القمص يؤنس اديب، راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك حلوى المولد، واختار رجال الاسعاف والمسعفين التابعين لمرفق الغردقة لتوزيعها عليهم، وأكد أنه بمولد الرسول الكريم نتذكر الفضائل الطيبة منها الرحمة والسلام، وانه ينتظر ميلاده لتقديم التهانى للاخوه المسلمين وكذلك للتقارب معهم وودهم فى كل المناسبات الدينية مثلما يودونهم هم.

وأضاف راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختار هذا العام الأسر الأكثر احتياجًا، بجانب رجال الاسعاف الذين دائما ما يرفعون شعار كن مستعدا لتشجيعهم على عملهم وكذلك تهنئتهم بالمولد النبوى الشريف.

وأوضح راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، أنه احتفل مع اشقائه واصدقائه المسلمين بعيد الاضحى وقام بذبح الخروف وكذلك بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على اننا نسيج واحد فى شعب واحد، وان تلك المناسبات الدينية تقرب الجميع من بعضهم البعض.

وقدم القمص يؤنس اديب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالمولد النبوى الشريف، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية وشعب البحر الأحمر خاصة وشعب مصر عامة بمناسبة مولد رسول الانسانية.



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